MESA bonaerense: Berni fustigó a los libertarios y habló de los tarados que tiene Fuerza Patria



El titular del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, salió a chicanear a los legisladores libertarios que patalearon por los recortes en el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una de las políticas complementarias destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad social.



Es que, ante la decisión de la administración de Axel Kicillof de suspender de manera transitoria por 90 días el programa MESA, legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentaron una serie de pedidos de informe para conocer los alcances de la medida, así como su impacto.



“La eliminación del programa, sin un esquema alternativo claramente definido, afectará el acceso a la alimentación de millones de bonaerenses”, advirtieron desde la bancada que comanda el senador bonaerense, Carlos Curestis, con respecto a la suspensión del programa MESA. En la misma línea, la libertaria de la Cámara de Diputados , Geraldine Calvella, pidió que Kicillof retome la cobertura del programa MESA.



En ese marco, Berni salió lapidario a responderle a los libertarios, tras señalar que presentaron “solamente pedidos de informes”. “¿Qué solución proponen? Dejemosnos de joder, así funciona la política, no hay que hacerse senador o diputado para darse cuenta de porqué está tomando la decisión el Gobernador”, arremetió.



“Cuando no tenes plata tenes que reorganizar todo, el MESA bonaerense tiene una configuración universal llega a todas las escuelas por igual, entonces se está haciendo una reorganización para lo que haya que ajustar no afecte a los que están más complicados”, alegó Berni con respecto a la medida.



Según explicó el ex ministro de Seguridad bonaerense y jefe del bloque oficialista en el Senado bonaerense, la decisión de suspender el programa MESA es una consecuente de la caída de coparticipación y de las transferencias que sufre la provincia de Buenos Aires por parte del Ejecutivo nacional.



Al ser consultado por las críticas que cosecho de intendentes propios la medida del oficialismo provincial, Berni fue categórico. “Tenemos cada tarados nosotros también, no puedo hacerme responsable de cada uno”, expresó.



“Celebro que la discusión la haya traído un intendente peronista como Mario Ishii, nosotros tenemos que dar este tipo de discusiones, cómo reorganizar el programa MESA, cómo hacemos para que lo poco que le llega a la provincia se distribuya lo más equitativamente posible“, sumó el legislador.



Lo que sucede es que, Ishii presentó un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Alimentaria y Nutricional” en la provincia, instando así a Kicillof a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a comedores comunitarios y programas de asistencia. La propuesta del senador alineado con el kirchnerismo sumó ruido a la interna peronista.



En concreto, el texto del senador apunta a que el Ejecutivo “reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social”, mientras dure el plazo de 18 meses de emergencia alimentaria. Si bien Ishii centró sus críticas al Gobierno nacional, por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del precio de los alimentos y el endeudamiento, el legislador también deslizó cuestionamientos a la gestión bonaerense.

FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSE