Mesa Bonaerense: la caja de comida no se entregará más a partir de mayo

Allí donde va el diario de Mariel que acompaña artículos de cuarta calidad, entrega mensual que recibe la familia del alumno/a que asiste a la escuela pública, ese programa conocido como Mesa Bonaerense, queda sin efecto a partir del mes de mayo. En Moreno cubre a más de 105 mil familias. Se habían presupuestado casi 27 mil millones de pesos para todo el año.
Mesa Bonaerense fue lanzada en abril de 2022, con bombos y platillos:
La decisión de levantar Mesa Bonaerense, competencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés «El Cuervo» Larroque, aún no fue informada a la comunidad pero si a los /as proveedores /as que se vinculan con la Provincia, vía Consejo Escolar, o directamente a la comuna, como es el caso de Moreno que municipalizó la prestación alimentaria que sigue financiando la gestión Kicillof.
El último acto corresponde a este mes: abril debe ofrecer la última caja.
La otra noticia que si tiene disposición, recursos y fondos, es el aumento en los módulos del SAE (Servicio Alimentario Escolar). La Provincia, a partir de mayo, los incrementa en un 30 por ciento:
A los Consejos Escolares y Municipios en tanto entes ejecutores
Por medio de la presente informamos el aumento de los valores unitarios de las prestaciones del
Servicio Alimentario Escolar (SAE) a partir del mes de mayo de 2026, a aplicarse desde el día 1° del
mes correspondiente.
Nuevos valores vigentes (a partir de mayo del 2026):
1- La prestación Desayuno-Merienda $622,00 diarios por cupo.
2- La prestación Comedor $1.285,00 diarios por cupo.
3- La prestación Desayuno-Merienda adaptado a Patologías $897,00 diarios por cupo.
4- La prestación Comedor adaptado a Patologías $1.466,00 diarios por cupo.
5- La prestación Desayuno-Merienda “Listo Consumo” $1.242,00 diarios por cupo.
6- La prestación Comedor “Listo Consumo” $2.173,00 diarios por cupo.
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