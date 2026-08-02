Milei aplica la Reforma Laboral: la educación es un servicio esencial y advirtió sobre sanciones ante el paro de CTERA



A horas del paro nacional docente convocado por CTERA para mañana 3 de agosto, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que recordó que se encuentra vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, normativa que establece a la educación como servicio esencial y fija obligaciones específicas durante las medidas de fuerza.



A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Gobierno nacional sostuvo que el artículo 101 de la ley dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las acciones sindicales.



Según el comunicado oficial, esa disposición tiene como objetivo asegurar la continuidad de las clases, evitar la interrupción total de la actividad educativa y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.



El Ministerio también advirtió que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación vigente por parte de las entidades sindicales podrá ser sancionado mediante los mecanismos legales correspondientes.



De esta manera, la administración de Javier Milei volvió a ratificar su postura frente al conflicto docente nacional, al sostener que la continuidad del servicio educativo debe garantizarse aun durante las medidas de fuerza y que la educación, en su carácter de servicio esencial, está alcanzada por las previsiones de la Ley de Modernización Laboral.