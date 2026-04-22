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martes, 21 de abril de 2026

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Milei busca eliminar las PASO, cambiar el financiamiento y aplicar Ficha Limpia

martes, 21 de abril de 2026 1 min de lectura


A través de sus redes sociales, el Presidente de la Nación anunció con bombos y platillos en proyecto que bajará al Congreso: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”. “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, agregó.


El escrito entrará por la Cámara de Senadores, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, un lugar que tiene números más cercanos al quórum que necesita el Ejecutivo

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