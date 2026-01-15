Milei confirmó presencia en el «evento más antizurdo del país»



«¡Nos vemos en Mar del Plata! ¡Viva la libertad, carajo!», manifestó el mandatario en sus redes para confirmar su participación en La Derecha Fest, evento que se realizará en Mar del Plata el próximo 27 de enero.



El evento, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre, celebrará su primera edición de este 2026 en Mar del Plata. “El evento más antizurdo del país desembarca en la costa”, indica la promoción en redes sociales.



La militancia y dirigentes se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.



A través de su cuenta de X, Milei confirmó su presencia: “Nos vemos en Mar del Plata”.

No es la primera vez que Milei encabeza el evento organizado por La Derecha Diario y su dueño, el empresario español Javier Negre. La primera edición de la cumbre de ultraderecha fue el 22 de julio en el Hotel Quorum de Córdoba, donde el jefe de Estado se presentó junto a otros oradores, el emblema de la Fundación Faro Agustín Laje; el Gordo Dan; el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, el cineasta Diego Recalde y el propio Javier Negre, entre otros referentes.