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domingo, 5 de abril de 2026

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Milei cuestionó la decisión de Villarruel de «rendir tributo a Isabel Perón»

domingo, 5 de abril de 2026 2 min de lectura


Los caminos conducen a España, no de modo literal. El Presidente de la Nación ofreció una entrevista al medio El Debate donde sentencia a la figura que no puede desplazar. Milei sostuvo que la Vicepresidenta de la Nación comulga con el «boicot» y la «traición».


El reportaje -realizado en el marco de su visita al Madrid Economic Forum-, muestra a Javier Milei en estado político más que puro: «A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”.


El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal. «Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile», remarcó con ironía, haciendo referencia a la frialdad que marcó sus escasas apariciones conjuntas desde julio de 2024. 


Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro en octubre de 2024 con María Estela Martínez de Perón

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS


Milei cuestionó la decisión de Villarruel de «rendir tributo a Isabel Perón» y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno.

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