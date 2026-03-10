Milei en Nueva York: «Se terminó la Argentina corrupta”

El Presidente de la Nación encabezó en Nueva York la Argentina Week. En ese marco criticó con fiereza al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, al que acusó de «negociar coimas» con los gobiernos kirchneristas. La jornada inaugural del evento se está desarrollando en el edificio de JPMorgan, sobre Park Avenue, y cuenta también con el respaldo institucional de grandes entidades financieras como Bank of America y Citibank.



Milei defendió la apertura de importaciones y planteó el debate en términos morales. “Antes de todo la pregunta es moral: ¿quiénes están en contra de que seamos libres de elegir el producto que se nos dé la gana? ¿Quiénes están a favor del robo?”, afirmó durante su exposición.



El mandatario apuntó contra empresarios y dirigentes políticos al volver a cuestionar a Rocca y el dueño de la empresa de neumáticos Fate, Javier Madanes Quintanilla. “Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó la Argentina corrupta”, sentenció con dando un golpe en el atril y añadió: «El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.



Milei también defendió el impacto de la apertura comercial sobre los precios. “Si ustedes abren, van a poder comprar a 100 y se van a ahorrar 300”, aseguró, aunque admitió que algunos sectores podrían verse afectados: “Es cierto que ese sector va a desaparecer y va a ir a pérdida si no se reconvierte”.



Además, el Presidente criticó al kirchnerismo por su relación con el empresariado. “Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran per se, sino porque estaban negociando la coima”, afirmó. Y agregó: “Por eso se pudo pagar 4.000 dólares la tonelada de acero, que cuesta 1.400”.



FUENTE: EL DESTAPE