«Milei es el principal responsable del narcotráfico, la Provincia no produce drogas»

Es una letra al final del abecedario que construye la comunicación presidencial. En X Javier Milei pidió que el gobernador renuncie. El asesinato de Kim, la niña de 7 años, aleccionó al Presidente a proponer intervenir la Provincia de Buenos Aires y en un año resolver la inseguridad. Minutos después el efecto viral recargó otro mensaje: no habla el gobernador o permanece en silencio.



Kicillof brindó esta tarde una conferencia de prensa, instancia en la que fue acompañado por legisladores /as, ministros /as, intendentes /as y dirigentes de todos los sectores del peronismo. Si Milei amenaza con algo imposible pero lo dice, no hay excusa para jugar hoy a la interna.



Kicillof respondió en dos líneas que pueden resultar de utilidad para la población.



“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, dijo el gobernador para anunciar luego la presentación penal: «Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la Provincia”.



En esa dirección institucional abordó la muerte de Kim haciendo foco en la detención de uno de los autores antes de cometer el asesinato. Reconocimiento a la policía bonaerense, plataforma lista para cuestionar a la justicia: «Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.

Hay dos momentos de Kicillof que surtieron reproducción inmediata: «Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo”, un desafío gubernamental directo, para luego sentenciar que «Milei es el principal responsable del narcotráfico, la Provincia no produce drogas y para entrar recorre 1500 kilómetros por lo tanto es responsabilidad de Nación controlar eso».