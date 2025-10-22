Milei es el Rey desnudo, ¿que traje se pondrá el Congreso?

Nazareno La Gamba es uno de los cuadros políticos del Frente Renovador Moreno, ex Vicejefe de Gabinete de la Cámara de Diputados de la Nación.



Tras la llegada de Milei al gobierno La Gamba continúa como trabajador de planta en el Congreso. Puede y quiere compartir la cocina de un momento histórico en el que sobran políticas que desconocen la ley, la división de poderes, la institucionalidad, la República. «Lo que hace el gobierno al desconocer las normas y leyes votadas, hablo de Financiamiento Educativo y Pediatría, Hospital Garrahan, es lisa y llanamente un avance totalizante porque cree estar por encima de las instituciones de la República. Ahora veremos si el Jefe de Gabinete logra ser interpelado y ver si corresponde eventualmente la moción de censura».



El Congreso, la mayoría actual, ha decidido sancionar leyes imprescindibles, en defensa de la salud y educación, oponiéndose al modelo de Milei que entroniza el déficit cero, ¿hasta dónde se sostiene este esquema?



La verdad que le preguntaría al gobierno para qué quiere ganar una elección legislativa de medio término si sus diputados no van a las comisiones, no trabajan y cuando tienen que votar lo hacen en contra de los intereses de las mayorías. Me parece un círculo totalmente vicioso de gente que cree estar por encima de las instituciones y eso sinceramente me preocupa mucho. Quisiera saber, en una semana pre electoral, si estamos todos magnificando el daño que eso le hace a la Argentina como República.



La entrevista con La Gamba presenta un enfoque sobre acuerdos electorales y la diferencia que existe con la unidad programática, el liderazgo, la síntesis. ¿Es Kicillof el hombre que ganó algo más que una elección y con él hay 2027?



Sobre la política local, el hombre del Frente Renovador destacó la mayor coparticipación que el gobierno bonaerense otorgó a la gestión Mariel Fernández. Al mismo tiempo envió un saludo a la comunidad universitaria al cumplirse 15 años de la inauguración de la UNM. Aquí La Gamba deja un mensaje para el futuro: «Peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Acá no hay que denostar al sector empresario. A la hora de construir un proyecto local, creo que esa armonía entre el capital y el trabajo le sumaría una pata que tiene que ser la de las nuevas economías del siglo XXI, la economía del conocimiento, las economías naranjas, todo tiene que ver con las industrias sin chimenea y para eso me parece que el aliado estratégico para Moreno es la Universidad Nacional de Moreno«.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: