Milei desarma del Programa Hogar



Hombres y consultores cercanos al Presidente le sugieren que observe mejor los grandes conurbanos. Si nos quedamos en el más grande, el de Provincia de Buenos Aires, pareciera que el desarme de planes, programas y dispositivos apunta al sector refractario al mensaje liberador de Milei. NO es solamente sacar un mínimo beneficio sino que la máxima autoridad política insiste en desconocer la ley humana, descarta a los sectores vulnerables, familias enteras sin capacidad de respuestas ante el abismo que representa la desaparición del Estado.



Ricardo Vago, Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, otorga información acerca de la eliminación, con prisa y sin pausa, de los subsidios en materia energética. Puntualmente habla de las garrafas, el desarme de un plan para que el déficit CERO se burle de la vida: «Hay una lógica de construcción del subsidio que disminuye, que castiga especialmente al más pobre. Específicamente el Plan Hogar, la garrafa. Hasta el año pasado se devolvía la mitad del valor, pero ahora el gobierno dispuso modificaciones. Lo primero que hay que hacer es anotarse en subsidiosenergia.argentina.gob.ar, si no lo hace pierde el valor de media garrafa en verano y el valor de una garrafa en los meses de más frío. Para un jubilado o una jubilada, una garrafa es muy importante, pero si el Presidente habla de ellos como «viejos meados», o cuando no resuelve temas mínimos de discapacidad, es una demostración que no se siente humano en la tierra, y esa visión se ve en todo el plan del gobierno».



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