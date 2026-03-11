Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 11 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Milei obliga a FATE que pague los sueldos a los trabajadores

miércoles, 11 de marzo de 2026 2 min de lectura


El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.


Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.


En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.


El SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

MÁS HISTORIAS

Milei en Nueva York: «Se terminó la Argentina corrupta”

Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia”

8 de Marzo: LA VIEJA MODA DE EXPLICAR TODO

Warning: Undefined variable $category in /home/qz000461/public_html/wp-content/themes/newsever-child/inc/hooks/blocks/block-post-latest.php on line 14

Te pueden interesar

«Si no democratizamos una propuesta popular no hay manera de ganarle a la ultra derecha»

Mariel inauguró obras que se iniciaron en el año 2021

La funcionaria ¿se lleva a su casa la mercadería de los /as alumnos /as?

Kicillof inauguró seis edificios educativos en un día