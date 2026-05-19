Milei recargado: duro contra Macri



El presidente Javier Milei volvió a defender con firmeza su plan de estabilización financiera, con criticas a Mauricio Macri, y buscó desactivar las versiones sobre cortocircuitos políticos dentro de La Libertad Avanza. En concreto, desmintió una pelea interna entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el sector que responde a Santiago Caputo.



En un canal de streaming, declaró: «No hay interna». La frase aparece luego de los conflictos que se desataron en el terreno digital, en X, con un usuario atribuido al diputado nacional que emitió mensajes contra Caputo y la militancia de la agrupación política Las Fuerzas del Cielo.



“Está prefabricado”, dijo sobre este usuario y apuntó que “Santiago es como un hermano para mi”. Consultado por el rol de Menem, expresó que “está haciendo una tarea enorme”. A la vez, hizo hincapié en que solo hay pensamientos diferentes dentro de su gobierno, pero no internas, insistió.



Respaldo al esquema cambiario, durante su intervención, Milei se enfocó en explicar la estrategia de su gestión y criticó a Mauricio Macri. “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal. Y además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera», explicó.



El Presidente además cuestionó: “La Ley de Góndolas también tuvo transcurso en el gobierno del presidente Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad, el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez».



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS