Milei se comparó con Moisés, Jesús y Colapinto

El presidente Javier Milei se comparó con Moisés y Jesús para justificar la poca importancia que le da a las encuestas y aseguró que su gobierno es «como (Franco) Colapinto» porque solo sabe «acelerar». En diálogo con Neura, volvió a atacar a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien calificó de «ignorante».



El jefe de Estado contó que el economista Juan Carlos De Pablo le regaló un libro de Paul Johnson que se llama «A history of the american people», y siguió: «Dice: ‘Me pregunto cuán lejos hubiera llegado Moisés si hubiera realizado una encuesta en Egipto. Y me pregunto qué hubiera sermoneado Jesús si se hubiera realizado una encuesta en la tierra de Israel«.



«La gente no tiene conciencia de lo que fue la salida del pueblo hebreo de Egipto, pero más allá de eso, ¿vos sabés qué proporción de gente decidió dejar la esclavitud (de Egipto) para salir a la libertad? Solamente uno de cada cinco; el 80% se quedó. Es decir, si hacía una encuesta perdía por goleada Moisés«, continuó y sumó: «Cuando yo empecé a ir a la televisión, ser liberal era mala palabra. Yo iba a Intratables y eran 15 contra uno. Si yo hubiera mirado las encuestas, debería haber sido socialista. Y yo soy liberal y voy a seguir peleando por las ideas de la libertad, salvo que en algún momento cambie por convicción, no por una cuestión de la aritmética«.



Respecto al rumbo de su gestión, dio detalles sobre la reunión de gabinete de este martes. «Les dije a mis ministros: ‘¿Saben qué? De acá en adelante son todas buenas noticias. Si antes acelerábamos, ahora aceleren más'», comenzó, antes de revelar que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó poner «prudencia» a la charla, y agregó: «Sturzenegger, con un comentario brillante, dijo: ‘Es como (Franco) Colapinto, que dijo que no sabe estacionar. Bueno, nosotros tampoco, solo sabemos acelerar e ir para adelante‘».



Además de contar que el presidente de China, Xi Jinping, le envió una carta por su cumpleaños a través del embajador chino en Argentina, Milei volvió a confrontar con Cristina después del cruce tuitero. «Es una ignorante», opinó el Presidente, quien subrayó: «Me permite explicar los logros enormes de la gestión. Hoy están dándole a Toto Caputo en Estados Unidos el premio a mejor ministro de Economía del mundo».

FUENTE: EL DESTAPE