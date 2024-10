«Milei se metió con las universidades por bruto e ignorante»

Pasó la sesión del Concejo Deliberante que correspondió al primer jueves de octubre. Educación superior, ajuste y ataque permanente del Ejecutivo nacional que sostuvo este año un ajuste histórico. En la casa de la democracia local el bloque oficialista asume «una defensa de las universidades» con nula o escasa mención de la Universidad Nacional de Moreno.



Y desde lo general a lo particular hay una voz de Unión por la Patria que se pone por encima de las diatribas inconducentes, útiles para las redes. Araceli Bellota en el Día de la Lealtad sostiene en alto la bandera de la educación, de las luchas de bisnietos /as, nietos /as, los hijos /as de la democracia, el acceso y derecho a la universidad pública. «Quiero ser más amplia porque a esta altura de mi vida no me interesa pelear sino que pensemos. Milei se metió en un lío, por reaccionario, antipopular, pero también creo que lo hizo por bruto e ignorante. Si hubiera leído nuestra historia tal vez entendería que se metió en un recontra lío porque el tema del acceso a la educación es una larga historia y no tiene que ver con signos políticos iguales, arrancó en 1884 con el gobierno de Roca, la Ley 1420 poniendo la educación pública, gratuita y obligatoria; después vino la Reforma Universitaria con los radicales en 1918; siguió con la gratuidad universitaria decretada por el General y Perón y continuó con Néstor y Cristina y la fundación de universidades, con educación de calidad en los lugares donde antes no había. Quiero llamar a la reflexión, no continuemos con viejas grietas nacidas en 1945 porque hoy nuestro pueblo la está pasando muy mal».



Exposición de Araceli Bellota, ex Presidenta del Concejo Deliberante: