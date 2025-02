Milo J: «Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno»

Ayer Milo J iba a realizar la pre escucha de su disco 166 en el predio de la Ex ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos informó que el show del artista urbano previsto para el día de hoy fue cancelado por orden judicial. Sin embargo, desde la organización informan que aún no fueron notificados. La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales.



Por el momento, se supo que la Justicia hizo lugar a la cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para frenar el show. Actualmente, afuera del recinto, está lleno de fanáticos y también de policías. «Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha en la Ex ESMA no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto… No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste», comenzó diciendo.



«Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien», expresó Milo a través de un video en su cuenta de Instagram, y concluyó: «Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno».



El fallo que suspendió el show de Milo J en la Ex ESMA, por pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, está firmado por la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5. Hace algunas horas, la organización de derechos humanos HIJOS (acrónimo recursivo para Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) había expresado su agradecimiento al artista de Morón por escoger este lugar tan significativo para la historia argentina para presentar su álbum. «Gracias Milo J por elegir el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) para presentar tu música«, expresaron.



Sin embargo, antes de cancelar la presentación del músico, la Secretaría de Derechos Humanos decidió quitar la foto del momento en el que el expresidente Néstor Kirchner disponía la baja del cuadro de Videla y otros genocidas.



FUENTE: EL DESTAPE