Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 14 de febrero de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Moreno celebra los Carnavales 2026 con tres jornadas de fiesta popular

jueves, 12 de febrero de 2026 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Serán el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, desde las 18 horas, con la participación de murgas y comparsas locales y latinoamericanas


El Municipio de Moreno llevará adelante una nueva edición de los Carnavales 2026, una propuesta abierta a toda la comunidad que convoca a compartir tres jornadas al ritmo de bombos, coreografías y trajes festivos. La celebración invita a vecinas y vecinos a participar con disfraces, antifaces, máscaras, espuma, bombuchas y papel picado, como parte de una de las fiestas populares más esperadas del año.


El sábado 14 se presentarán las murgas Escuela de Carnaval, Los Rebeldes de Casasco, Casita de José y Piel Naranja, Ensamble de Catonas, Rumba Callejera, La Redonda de Cortejarena, Mocoses del Encontronazo, Matadores de Rodríguez, Gastasuelas y Los Dandis de Moreno.


El domingo 15 será el turno de las murgas Mal Bicho, San Martín de Porres, Rumberos de La Perla, Caprichosos de Los Molinos y Delirando Fantasía. También participarán las comparsas latinoamericanas Mi Querido Perú, Bloque Barrio La Paz, Orgullosos Bungalleros, La Nueva Imagen con Altura, Los Sobrinos del Tío, Los Golosos, Morenadas Los Únicos, Juventud de Moreno, Sambos Caporales (30 años), Buena Mandinga, Banda de Bronce, Poderosa Andina y Corazón Trujillano.


El lunes 16 se presentarán las comparsas latinoamericanas Carnaval Norteño, Carnaval Criollo, Carnaval Litoraleño y Candombe Moreno. Además, actuarán las murgas Raspando la Olla, La Que Te Importa, Intocables del Oeste, Zarabanda Arrabalera y Afortunados de Mariló.


Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con la cultura popular, la identidad y el encuentro comunitario, a través de acciones que fortalecen la participación y el disfrute colectivo.

MÁS HISTORIAS

Los carnavales en Moreno

Por Oscar "Tito" Passarelli

Ángel Sarati: «El Flaco de La Perlita «

Abierta la inscripción para la Escuela de Policía Juan Vucetich en Moreno

Te pueden interesar

FEB decreta un paro y SUTEBA se sostiene al lado del gobernador

Kicillof inauguró el nuevo puente vehicular de Los Huesos sobre el Río Luján

Trabajo acelera su transformación digital para optimizar las respuestas

El Gobierno denunciará por «terrorismo» a quienes protestaron de manera violenta contra la Reforma Laboral