Moyano rechazó la municipalización de la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires



El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó públicamente la propuesta de municipalizar el servicio de recolección de residuos y barrido manual en la provincia de Buenos Aires, luego de que el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) impulsara esa alternativa para los distritos bonaerenses.



A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente camionero apuntó contra esa iniciativa y vinculó la postura con políticas de ajuste. “¿Qué diferencia hay entre el ministro (de Economía, Luis) Caputo, (de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger, (jefe de Gabinete, Manuel) Adorni, (jefe porteño) Jorge Macri y este señor (el secretario de FESIMUBO, Hernán) Doval?”, expresó Moyano al referirse al planteo que promueve cambios en la prestación del servicio.



En esa línea, Moyano sostuvo que la propuesta responde a intereses de las administraciones locales y lanzó críticas directas hacia el dirigente municipal. “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”, afirmó durante su mensaje.



El referente de Camioneros advirtió además que una eventual municipalización del servicio de recolección implicaría un impacto sobre los salarios de los trabajadores del sector. Según señaló el dirigente, el cambio de encuadramiento laboral generaría una reducción cercana al 50% de los ingresos en comparación con el convenio colectivo vigente.



“Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, sostuvo Moyano, al remarcar su rechazo a cualquier modificación del esquema actual de prestación del servicio de residuos.

FUENTE: Diputados bonaerenses