Mozambique Reggae (Parte III)

En 2005 la grabación de «Sembrar» tenía un claro horizonte sonoro, Mozambique estaba conforme con lo que estaba saliendo de las nuevas canciones. Al mismo tiempo un productor les propone llevarlos a tocar a México, lo que les dio vértigo y no prosperó el viaje. Todo iba dándose naturalmente hasta que una noticia hace volver a tener modificaciones en su formación.











Facundo Amestoy anunció que se retiraba del grupo por una necesidad personal de hacer cambios en su vida. Sin rodeos les informó a sus compañerxs que se iba a vivir a la selva de Misiones. Manuel Ayala, hermanx de Hugo, tomó el lugar de bajista en la banda y en la grabación, haciéndose cargo de las 4 cuerdas en la canción «Sembrar».











La noticia del viaje de Facundo nos impactó a todxs lxs que teníamos proyectos colectivos. Particularmente con él y Mariano Zurita, hacíamos la segunda etapa de «Aguafuertes Rockeras» en FM Moreno 90.1, su etapa recuperada. Saber que Facu se iba nos dolió a todxs, pero acompañamos su decisión.



Después de que salió a la venta al público el segundo disco, en noviembre de 2006 lo presentaron en el Teatro Leopoldo Marechal a sala llena. En lo personal fue importante ver en los agradecimientos del CD mí apellido y reconocimiento a la tarea periodística sobre el rock local. Sembrar contiene la madurez sonora del grupo. Se agudizó la crítica social. Hubo lugar para un canción escrita por el tecladista, el mismo día en que nació su hija, en un viejo cuaderno en el viaje de regreso de Flores a Moreno en el tren Sarmiento. Las demás canciones se equilibran entre si, generando estribillos pegadizos, esa idea spinetteana de «canciones tarareables». En los 13 track la búsqueda interna y un pensamiento crítico son la esencia de «Sembrar».



Pero otra vez volvieron a escuchar la voz de un integrante que les volvía a decir que se iba a vivir a otra provincia. «Veníamos de tener lugares llenos en cada presentación, los bares locales no alcanzaban, buscabamos sitios mas grandes. Había banderas realizadas por la gente, hasta que Sebastian nos da la noticia de que se iba a Mendoza. Fue uno de los golpes más fuertes que vivimos, quedamos sin direccion, la última reunión del grupo fue un velorio»; recordó ese momento, David Romero.











Como despedida del cantante, el 4 de enero 2008 se presentaron en Morena Bar. Mucha gente dentro y fuera del lugar, hicieron de esa tarde noche algo inolvidable.



Mozambique intentó continuar. Audicionó para cantante y bajista con la intención de sostener presentaciones en vivo y registrar material discografico. Al mismo tiempo, el 28 de marzo en la fiesta del primer año del programa de Aguafuertes Rockeras de FM Moreno, programa especial que se hizo en Morena Bar, charlaron y tocaron un par de canciones, Hugo y David, que tomaron el rol de cantante. Ese momento surgió de la amistad y del compartir colectivo, que logró que ante el momento difícil que estaba atravesando el grupo, haya ugar para escuchar su música.



Luego de intentar seguir tocando, la banda hizo pública en su vieja página web su decisión de dar un cierre a una etapa: «A toda la gente que nos siguió durante este tiempo queremos informarles que Mozambique dejó de ser un proyecto de banda con un futuro. Después de la partida de Seba, tratamos de seguir, sobre todo por el cariño que teníamos al nombre.»Mozambique», por lo que representó para nuestras vidas. Ahora nos dimos cuenta que sin Seba no iba a ser lo mismo, los ensayos, las composiciones, los recitales, las charlas de banda. Por eso llegamos a esta decisión. Tal vez nos juntemos alguna vez si coinciden los tiempos y reviviremos aquellos buenos momentos, plasmándolo en algún recital sorpresa. Queremos agradecer a toda la gente que se probó como cantante, alimentando nuestra esperanza de seguir adelante. A Marcelo, nuestro último bajista con toda su buena onda. A toda la gente que deja su mensaje en la página, El Gorrito Jujeño, «El Playmobil, Ariel, Pachy, Vero y otrxs tantxs». Además agradecer la buena onda a través del chat para con Mozambique: «Antonella, Andrea, Lucía, Richi. Verde Reggae, Vibración y sigue la lista. A todxs muchísimas gracias y como decía el Playmobil:» Hasta el día que estemos juntos de nuevo».











Luego de que el grupo asumió que no buscó reemplazar a un cantante sino a un amigx, cada integrante tomó rumbos distintos. Al paso del tiempo le llegó el proceso de canalizar la nostalgia. La sensación que tenían internamente era la de haber tenido una muerte súbita, por eso David agarró el DVD del show de la presentación del Teatro Leopoldo Marechal y fragmentó cada canción y armó un canal de YouTube y un Facebook para difundirlos. Eso generó que la gente siguiera pendiente de Mozambique.



Y de repente todo fue agüita fresca. En 2011 David y Facundo venían craneando editar los temas que habían quedado inéditos de Mozambique .Y como un rayo en la oscuridad, el bajista le preguntó: «¿Y si grabamos habrá presentación?» Y en el medio de ese impulso, lxs integrantes del grupo, crecía un grupo de Facebook «Por la vuelta de Mozambique«. La rueda estaba nuevamente girando.







La síntesis fue un regreso en el Auditorio Oeste de Haedo, en la noche del 3 de diciembre de 2011 para 500 personas. Le siguieron a esa presentación dos participaciones en festivales: Smile Fest en el Parque de la Costa (Auditorio Niní Marshal) y en el Rototom Contest en el Anfiteatro de Villa Dominico. Y un par de fechas en San Rafael de Mendoza.







Luego vinieron los regresos de 2015 y 2016 en Barroko Bar. Con la misma logística, ensayar por separado. El grupo desde Moreno y el cantante desde Mendoza, donde también ensayo melodías con el saxo para sumar a las canciones .



Actualmente Sebastián, David, Hugo, Facundo, Pablo y Manuel, siguen grabando desde la distancia.











A más de 30 años de existencia, Mozambique es parte de la historia del rock morenense y sigue vigente con su música, logrando renovar lxs oyentes de diferentes generaciones que siguen esperando verlos…»Tan sólo una vez más».