Nace La Hornera, transporte privado de carácter comunitario para Cuartel V

EL 8 DE JULIO EMPIEZA LA PRUEBA –



La cartografía social, trabajo extraordinario que relevó la explosión demográfica en una parte de la localidad de Cuartel V, expuso una conclusión obvia: si el Estado habilitó el crecimiento popular, por acción u omisión, ahora debe ordenar y responder a los derechos básicos. Uno de ellos es el transporte y ese servicio público está conectado a tres variables: costos, subsidios, estado de las calles.



Ese gran pulmón humano que rodea al reconocido barrio Los Hornos carece de un real y permanente acceso al transporte público. Quienes no olvidan y beben en el poder de lo simbólico, recuerdan que La Mutual El Colmenar nació en los albores del peronismo de Menem, proceso que luego recibió el nombre de neoliberalismo. Se impuso por organización y respuesta a la población de Cuartel V. Enfrentó la política que validaba el sistema monopólico de La Perlita. Creció, resistió y feneció en los años dorados del kirchnerismo.



Menos de una década después de la última vuelta de El Colmenar, en la misma localidad que padece aquellas necesidades de los años ’90 cobra luz La Hornera, Transporte Solidario. Este 1 de julio se convocó a la primera jornada de capacitación y lanzamiento de la campaña de ASOCIACIÓN.



Es central caracterizar el proyecto: «No somos un servicio público, sino un transporte privado de carácter comunitario» explica el PDF que circula en los grupos cerrados de WhatsApp.

Está tan avanzado el plan que el próximo 8 de julio se hará una prueba piloto que durará un mes (lo que significa que alguien aporta los micros y que los mismos cuentan con habilitación municipal). Por ser una Mutual el instrumento jurídico – legal, quienes acceden son los /as asociados /as, pero también lo podrán hacer los niños y niñas de hasta 18 años.



La modalidad de pago: con QR al subir al colectivo o con compra de Aranceles en centros comunitarios de referencia. La idea es NO MANEJAR DINERO EN EFECTIVO, por temas de seguridad y para que todo el movimiento de recursos esté registrado bancariamente y sea transparente.



Aclaración institucional: La Hornera no es un plan del Departamento Ejecutivo de Mariel, pero no significa que el impulso de actores legislativos, concejales, carezcan de un guiño para hacer andar los colectivos. Así está escrito: «Si bien la municipalidad apoya este proyecto de diversas formas, con apoyo

técnico, facilitando gestiones y articulación comunitaria, NO ES UN SERVICIO MUNICIPAL, sino que es un servicio COMUNITARIO. Similar a lo que sucede con los múltiples proyectos que hay en Cuartel V

( bachilleratos, espacios educativos, centros comunitarios, comedores, etc.)«



En marzo de 2026 vence el contrato con Transportes La Perlita y La Capitana de Moreno tiene un mente un diseño de transporte que toma la experiencia de ciudades sustentables de Brasil.



La Hornera toma de la memoria histórica… en este presente de crisis.