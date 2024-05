¿Nada ni nadie frena a Mariel?

Aunque lo técnico goce de desprecio y la veloz voracidad sea dominante, hay que exponer que «la instancia judicial abierta busca poner fin a la disputa y en ese proceso o tránsito debe primar la buena fe», y esto significa «respetar y esperar que el juez defina a quien le corresponde la titularidad del dominio».

La UNM tuvo posesión y preservación de la tierra durante una década, proyectando la construcción de la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico. En 2022 el poder municipal coloca una faja sobre el cartel de obra. El sábado 4 de marzo de 2023 usurpa el predio. Cabe no olvidar que la obra licitada y adjudicada (empresa DIPRONOR) tiene una «neutralización» a partir de las presentaciones judiciales que realiza la UNM. En un procedimiento amañado, rozando la irregularidad explícita, realiza un nuevo llamado a licitación sin haber rescindido el contrato con la adjudicataria (DIPRONOR). Ese intento queda desierto. DIPRONOR no reintegra el adelanto financiero (87 millones de pesos) y comienza una batalla contra el Municipio por deudas no admitidas, certificados de obras no abonados y rescisiones de contratos arbitrarias. La empresa fue la elegida para el Polideportivo Diego Armando Maradona, el Parque Argentino (Las Flores), el Boulevard Caveri y el Polo Educativo Sandra y Rubén.

Se desconoce el procedimiento licitatorio del tercer llamado (2024), es decir, si hubo otros oferentes antes de elegir la propuesta de la Cooperativa Yunque del Movimiento Evita, a quien se le debió hacer la entrega del adelanto financiero con recursos del Fondo Educativo.

En este 2024, gobierno nacional de Milei, hubo denuncias públicas de funcionarios /as comunales el corte total del Fondo de Financiamiento Educativo. Recién el pasado 7 de marzo la administración nacional garantiza la vigencia del Artículo 7° de la ley y restituye una asignación específica de los fondos coparticipables a la educación. El circuito administrativo puso a andar la maquinaria y la Provincia, el 26 de marzo vía decreto 292, restablece el drenaje de esos recursos. El coeficiente correspondiente a Moreno es el 3,05%, que en 2023 implicó la transferencia total de 2.579 millones de pesos. Surgirá de la Rendición de Cuentas 2023 (a tratarse a mediados de este mes) que de Fondo Educativo (saldo de caja al cierre del ejercicio) quedaban 75 millones de pesos que estarían más que comprometidos (algún concejal o legisladora podría recorrer obras de infraestructura escolar paralizadas).

El cartel de obra subido como bandera el sábado pasado dice Fondo Educativo, Polo Educativo y se olvidaron de colocar el monto: $726.924.503,76. El 30 por ciento (adelanto financiero) son unos 218 millones de pesos. Hasta la fecha solo ingresaron a la cuenta municipal unos 6,6 millones de pesos del Fondo Educativo 2024.

El Ejecutivo local se abrazó la bandera de la Universidad Nacional de Moreno (con bandera propia) el pasado 23 de abril, y en una verdadera muestra de carácter POLÍTICO, días después inicia con una cooperativa (El Yunque) la obra soñada que sepulta el proyecto de la ESPUNM.

Esta mañana los obreros clavaban palas en la tierra. Se cerraba mejor el portón principal sobre la calle Merlo. Pasó por allí la poderosa Secretaria de Obras Públicas María Giménez, que conoce a la perfección todo el desarrollo y crecimiento de la Cooperativa Yunque Ltda.

El Polo, que ya no se llama Sandra y Rubén, consagra el intento final de ocupar el espacio y la voluntad política irrenunciable de confrontar con la UNM, cueste lo que cueste, sin esperar que la justicia lenta y burocrática falle porque en la visión del segundo mandato… en Moreno Florece la Esperanza