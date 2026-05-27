“Ni un docente pobre en la Argentina” paro nacional de un Frente que expone a CTERA



El Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) arrancó este miércoles un para nacional de 48 horas con movilizaciones en distintos puntos del país, en medio del creciente malestar salarial que atraviesa el sector educativo.



La medida, que se desarrollará bajo la consigna “Ni un docente pobre en la Argentina”, reunirá a gremios de base, sectores autoconvocados y organizaciones opositoras a la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires.



La convocatoria surgió como parte de un plan de lucha articulado por organizaciones que se presentan como sectores de base y que cuestionan la postura de los gremios tradicionales frente a las políticas educativas y salariales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.



Desde el FreNDEP remarcaron que el paro ya cuenta con adhesiones en al menos 14 provincias, en medio del deterioro salarial que atraviesa el sector docente y de las crecientes dificultades económicas que enfrentan los trabajadores de la educación en distintos puntos del país.



Desde la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires se expone, una vez más, la realidad que golpea a las y los trabajadores: «Es un paro docente Nacional porque 16 de las 24 provincias realizan medidas de fuerza porque la docencia se hartó de la paz social que han determinado la CTERA, CEA, AMET, SADOP con el gobierno nacional del presidente Javier Milei. La pobreza docente se constituyó en la regla para el pago de salarios en todo el país y el FRENDEP (Frente Nacional Democrático por la Escuela Pública) toma el reclamo desde cada escuela en cada provincia que ha decidido salir a luchar por la dignidad del trabajo docente. Porque en la provincia de Buenos Aires la última paritaria del 6 de marzo no tuvo reapertura y nos encontramos con estos salarios al mes de mayo y para el cobro del próximo mes de junio:



La Comisión Técnica Salarial del frente gremial acordó:



Salario Básico Docente en PBA: $ 326.816

Profesor/a: $ 556.919

Preceptor/a: $ 730.103

MG/MI: $ 850.053



La base de cálculo para los porcentajes de aumento fue la del mes de enero 2026.