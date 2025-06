«NO acompañamos a Cristina pero si condenamos la proscripción»

Jimena Lettieri, ex trabajadora del Hospital Posadas, dirigenta del Partido Obrero zona Oeste, explica que la posición frente al caso – causa Cristina Fernández es «condenar la proscripción» pero no acompañar a la ex Presidenta.

Cuestiona la decisión que tomaron el PTS, MST e Izquierda Socialista, los otros tres partidos que integran el Frente de Izquierda.



La situación del PJ con la líder proscripta, ¿es parte de la campaña de la izquierda? ¿Cómo se sostiene el FIT – U? ¿Con qué criterios se elaborarán las listas para las dos elecciones que se disputan en la Provincia de Buenos Aires?



Entrevista completa en Desalambrar Tv: