RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 –

Si la fuerza opositora no acompaña el Presupuesto resulta previsible que rechace el uso de los recursos. El descubrimiento del oficialismo es correcto, pero la cuestión central de la Rendición de Cuentas es ver si «las prioridades elegidas» se conectan con las realidades y, especialmente la legalidad del gasto. El trabajo en sesión ordinaria del pasado día jueves contó con un fuerte condimento político y en esa arena fue el concejal del Movimiento Evita, Gonzalo Galeano, quien buscó reducir el cruce de opiniones desde una opinión: «Me llevo un asombro terrible de la oposición pero es la realidad que siempre va a estar votando en contra de todo lo que haga la Intendenta Mariel Fernández y los concejales de Unión por la Patria. Por eso pido pasar a votar el expediente (Rendición de Cuentas 2023) porque están en contra de todo porque hace cuatro años se oponen al avance que que está sucediendo. No está en discusión que Mariel Fernández es la mejor intendenta de los últimos 20 años, y hoy el bloque de la Libertad Avanza quiere mirar cuando hace cinco sesiones que no participa. La Libertad Avanza les mintió a los clubes de barrio, hizo promesas durante la campaña y luego los dejó tirados, esa es la realidad».

Exposición completa en Desalambrar Tv: