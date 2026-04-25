

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dejó una primera definición en el marco de las discusiones que se avecinan sobre la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires.



Milei envía al Congreso un paquete de leyes, entre la que se encuentra la eliminación de las P.A.S.O, proyecto que LLA busca replicar en la Provincia de Buenos Aires.



Bianco volvió a reivindicar la posibilidad de toda la ciudadanía dirimir candidatos en primarias en lugar de reducir esa instancia a los afiliados de cada partido político.



“Las PASO siempre fueron un instrumento que permite dirimir candidaturas en un marco de amplitud y transparencia, es un instrumento más que válido, después se verá si hay que usarlo o no” sostuvo.



De cara a las discusiones que se avecinan planteó: “Veremos en 2027 tanto en la candidatura a Presidente como a Gobernador si hay una figura que sea de consenso o si hay varios candidatos” observó.



Para el funcionario provincial y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional “me parece que no hay intención de eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires” consideró.



FUENTE: INFOCIELO