«No ocuparemos ninguna oficina de este edificio hecho sobre una tierra usurpada por el Municipio»

El cuerpo de consejeros escolares del oficialismo, encabezado por el Presidente Nair Gómez, realizó la mudanza del cuerpo colegiado, organismo descentralizado que depende de la Provincia de Buenos Aires. Este 2 de junio queda en la historia como el día en que el Polo Educativo de la Intendenta de Moreno recibe a funcionarios /as, empleados /as, que podrán disfrutar de un edificio bello y de calidad. Obra ejecutada en doce meses, ocupación potente en la tierra donde debería erigirse la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM) para 1800 alumnos /as.



En el ingreso al nuevo edificio del Consejo Escolar se ubica Rocío Maita, consejera que representa a La Libertad Avanza.



Nota en vivo con Desalambrar para afirmar que «el pasado 7 de mayo presentó una nota solicitando que se notifique la autorización de la mudanza, pero nos enteramos en los pasillos que se haría».



Maita declaró que no ingresará a ninguna oficina porque no «hay ninguna autorización de la Provincia» y agregó «porque el edificio se construyó sobre una tierra usurpada por la Intendencia de Moreno».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: