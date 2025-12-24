El año perfila su cierre y en el ecosistema de la «subgrieta» persisten causas que van proyectando imagen, semejanza hacia 2026. Axel Kicillof debe robustecer el liderazgo, salir del gran Conurbano que es, al mismo tiempo, una representación cada vez más chica. El gobernador de Buenos Aires debe colocarse por encima de las rencillas kirchneristas y ser la síntesis del nuevo peronismo o el peronismo con nuevas épicas.
Martín Arrizabalaga, hombre del Movimiento Derecho al Futuro Moreno, expone el rumbo demarcado hace más de un año. Axel Kicillof saldrá a transitar el pais, tal vez ya está preparando el motor de el Clío, sin desatender la gestión bonanerense.
Sobre la interna kirchnerista o el conflicto permanente con La Cámpora, prestando atención a lo ocurrido esta semana en Quilmes y Lanús, protestas contra administraciones peronistas que protagonizaron el MTE (Grabois) y UTEP – Movimiento Evita (Pérsico), el Vasco Arrizabalaga aporta un concepto de fácil comprensión: «No puede seguir pasando que nos desconozcamos como compañeros».
Entrevista completa en Desalambrar Tv:
MÁS HISTORIAS
En menos de cinco días ingresaron varias veces a robar a ATE Moreno
Los Bambis: la primer banda de rock de Moreno (Parte II)
Noche humana, esperando Navidad en la Plaza San Martín