La huelga en términos de no trabajar es una estrategia defensiva. El derecho a no trabajar supongo que es correlativo al derecho de huelga, de peticionar, de reunion, y anexos.

https://pelotadetrapo.org.ar/no-pueden-parar-los-pararon

Por Alfredo Grande

(APe).- El derecho a no trabajar es el anverso del derecho a trabajar. Cuando éste es malversado, tanto por su escasez como por su pésima retribución, el derecho a no trabajar pasa a ser el prioritario. El derecho a no trabajar supongo que es correlativo al derecho de huelga, de peticionar, de reunion, y anexos.

Si cuestioné hace décadas que no había democracia, sino apenas un sistema constitucional, ahora es evidente que ni siquiera es constitucional la lógica que nos gobierna. El salvoconducto más usado es que los unos y los otros hicieron cosas peores o no hicieron cosas mejores. Los votos son interpretados, según oráculos delirantes y porcentajes de la ocasión, algo así como un outlet eleccionario. Licencia para matar, licencia para gobernar. Que parece que ya es lo mismo.

La huelga en términos de no trabajar es una estrategia defensiva. Es una operación sustractiva. Ni diría pasiva, pero lo digo. Calles desiertas. El indicador más buscado. Una especie de Cordobazo tristón. Ni siquiera es un reproche, apenas un recuerdo nostalgioso. La libre interpretación del artículo 194 pergeñado por el dictador Onganía. Pero cuando la “democracia” no deroga artículos de los dictadores, la polaridad “democracia dictadura” se esfuma. No diría, pero lo digo, que las dictaduras terminan, siendo funcionales a las democracias. La fruta del árbol podrido no parece podrida, pero lo está.

Sin embargo, hay derechos que, si se ejercen, la vida no puede ser sostenida ni en su expresión biológica. La huelga de hambre por ejemplo para enfrentar al hambre es totalmente inútil. Ya la huelga de comida genera hambre endémica.

La huelga de los inquilinos de 1907 en realidad fue una rebelión y una decisión activa: no pagar alquileres. Un default en una escala no tan pequeña. En 1907 no pagar alquileres. En 2024 seguir pagando la estafa externa. Podríamos hacer una huelga de pagadores seriales, según una definición de otros tiempos. Pero de lo que estoy seguro es que los que no pueden parar, son los que ya están parados. Parados en sus conocimientos, en su crecimiento, en su alegría, en su educación, en su salud, Parados, detenidos, cancelados, desangelados, suprimidos, invisibilizados. La niñez, la adolescencia están parada. Bajar la imputabilidad como único recurso. La ley penal que convierte al desesperado en delincuente. Delirio lúcido de las derechas que también sostienen que para el enemigo ni justicia. O solamente la justicia que administra el poder llamado Poder Judicial. La otra justicia, la que sostiene la mano propia, es defenestrada. La comida por mano propia, o sea, los comedores populares, son la única respuesta frente a la huelga de comida.

Están parados. No pueden parar. Quizá cuando nosotros paremos, cuando la huelga vuelva a ser lucha, entonces los que ahora están parados puedan volver a levantarse y caminar. No habrá más huelga de brazos caídos. Habrá lucha de puños levantados.