«No sé si Moreno hoy sea una marca exportable en virtud de un modelo de gestión»



Una reforma que deforma aquello que debe reconvertir. Es ley lo que el Presidente de la Nación distingue como una política que dejará atrás la «industria vieja», la «prebenda», los «industriales coimeros», un paquete que se podría hermanar con la pujante causa $LIBRA, la sustancia que puede poner de rodillas a SuperJavier.



Territorialmente, Nazareno La Gamba, hombre del Frente Renovador conducido por Damián Contreras. habla de las «supuestas modernizaciones». Pero antes de ese análisis introduce un aspecto muy normalizado que presenta dos vértices:



1- Cada año comienza una campaña, la dirigencia que busca instalarse debe salir a proponer y, de algún modo, la política se fortalece.

2- Bajo el esquema de elecciones cada dos años todo proyecto es electoralista, coyuntural.



Se pregunta Nazareno La Gamba si además de evaluar suprimir las P.A.S.O y consolidar la Boleta Única de Papel, como lo pretende el gobierno, sería conveniente plantear como reforma «elecciones cada cuatro años». Y si de transformaciones en este cambio de época, el hombre del Frente Renovador augura no solo «que algunos artículos de la Reforma Laboral se caerán por inconstitucionales» sino que la norma aprobada y promulgada «dará vigorosidad a la llamada industria del juicio».



Acerca de la apertura del local partidario que hizo Mariel Fernández a metros del Congreso Nacional, una gran apuesta en escena con la consigna de «otra forma de gobernar la Provincia«, surgen varios disparadores que merecen reconocimiento y debate. La Gamba acepta el convite y responde: «A mí no me queda claro si hay un modelo específico morenense para exportar. No sé si tiene alguna especificidad que vos digas, «bueno, esto solo pasa en Moreno«, y no lo digo como una cuestión peyorativa sino todo lo contrario. No sé si tiene una especificidad, por lo cual creo que sería difícil que algún bonaerense, no sé, del interior bonaerense, crea que Moreno tiene algún modelo muy distinto del que tiene por ahí o de algún otro municipio del conurbano. No sé si Moreno hoy sea una marca exportable en virtud de un modelo de gestión».



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