«No son transparentes, son tramposos, no quieren rendir cuentas»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 –

Este año no hubo un cronómetro en la sala de sesiones pero el oficialismo redujo a un máximo histórico el tiempo para analizar el ejercicio de un año de gobierno. Gisele Agostinelli de Juntos por el Cambio pudo desarrollar su batería de rechazo para desaprobar el uso de los 64 mil millones de pesos que administró el gobierno de Mariel Fernández durante al año 2023:

1- «El juego del oficialismo en esta Rendición de Cuentas es asqueroso. Es el juego de las mayorías, de que el oficialismo tiene las manos para aprobar y aun así no les alcanzó porque redujeron los tiempos, nos dieron 12 horas para revisar en qué gastó la plata la Intendenta. De la información que solicitamos solo recibimos dos expedientes, entre los que no llegaron figuraba DIPRONOR que llevó adelante las obras del Polideportivo Diego Maradona, el Parque Nacional Las Flores, Boulevar Caveri y el Polo Educativo, obras que se vieron interrumpidas y abandonadas. Polo educativo donde hicieron un adelanto con el Fondo Educativo 2022 (NdR: 87 millones de pesos) y no sabemos en qué estado está, prometieron un informe, pero nunca llegó. Como tampoco la titularidad del predio donde construyen el polideportivo, observación que hizo el Tribunal de Cuentas en la Rendición del 2022. Básicamente, los que colgaban los cartelitos diciendo queremos rendir cuentas, se dedicaron a ocultar, a reducir los tiempos. Yo esto lo denomino falsa ideología “nosotros somos transparentes” “vamos a poner a transmitir en vivo las sesiones para que la gente se entere que pasa en esta casa” “vamos a fotografiar las comisiones” “vamos a hacer una página” “todo de cara a la comunidad”. Mentira! No son transparentes, son tramposos, no muestran la información, recortan los tiempos, duermen los expedientes».

2- «De los recursos fueron $64.704 millones. De los cuales: 55% son de origen provincial (28% Libre Disponibilidad y 26% Fondos Afectados), 38% del Municipio (35% Libre Disponibilidad, 3% afectados). El presupuesto votado por este cuerpo fue de $54.671 millones, las modificaciones fueron casi $27.732 millones, lo que representó un aumento del recurso vigente del 51%, hablamos de un presupuesto de 82.404 millones. En la apertura de sesiones la Intendenta dijo que con el gobierno de Milei se paralizaban las obras, debo corregir algo, el gobierno de Alberto Fernández prometió un crédito 15.462 millones de recurso afectado, solo se percibió 4.240 millones, ustedes comprometieron 14.000 millones y pagaron solo 3.000 millones. Básicamente las obras se pararon con el gobierno de Alberto, Cristina y Massa»

3- De los fondos de Libre Disponibilidad municipal fueron $22.875 millones mientras que el Gasto en Personal fue de $21.950 millones, casi un 96%. Eso significa que con recursos propios apenas alcanza para pagar los sueldos Aun así aumentaron el personal, pero lastimosamente los sueldos de los trabajadores municipales perdieron contra la inflación. Otro relato más incumplido… defienden a los trabajadores. El otro Ítem es la recolección de residuos a cargo de la COOPERATIVA GESTIONAR que tuvo un crédito de 4.107 millones, lo que representó un aumento de año a año del 152%. Asimismo, representando un 18% del Tesoro municipal de libre disponibilidad. Básicamente con lo que se recauda no se llega a pagar personal y recolección.

4- Fondo Educativo 2023: Se usó para para recitales o para la construcción del Polo Educativo. Circo, circo circo, como todo lo que hacen y dicen No se cansan de repetir el 100% del fondo educativo se utilizó para las escuelas. Les dejo algunos datos que matan relato: Expediente 251325 se gastó $4.860.000 para el alquiler de equipos de sonido, recurso afectado Fondo Educativo. Remodelación y ampliación de dependencias destinadas a actividades culturales $10.744.000.

5- Trueno: la presentación del artista nos costó $22.990.000 pero al igual que todos los anteriores no queda solo en eso. Por ejemplo, Exp 248562-j-2023 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE TRUENO, incluía sonido, iluminación, catering, baños, seguridad, asistentes, traslados, camerinos y más, salió $35.362.020. Es decir, que a Trueno y a su producción se le pago más de 58 millones de pesos. Claro está que aparte se realizaron las contrataciones para llevar adelante el show ej. Alquiler de vallas para el recital de trueno $3.250.000; afiches (20) de publicidad del cantante por un monto de $3.388.000. ¿Se entiende? Por una hora de show los vecinos de Moreno pagamos 65 millones mínimo y las salas de atención primaria sin gasas.

6- «La casta en su mejor expresión lo vemos en el expediente 247029 “Congreso Mirada de lideresas Iberoamericanas sobre las oportunidades y desafíos de la región”, llevado adelante 5 y 6 de marzo en Santiago de Chile, el objeto es buscar un espacio de reflexión para ideas y preocupaciones sobre los desafíos apremiantes en género, inclusión y diversidades. Viajó la Intendenta junto a la Directora de Ceremonial, Soledad Recupero y la señora concejal mandato cumplido Josefina Díaz Ciarlo, como si estas personas no ganaran lo suficiente se les tuvo que pagar los pasajes aéreos, hospedaje, traslados, refrigerios y otros gastos que demandaron su participación en el encuentro. A fs. 1 el 23/02/2023 solicitaron $70.000 a fs. 6 el 23/02/2023 mismo día, dice: “atento que el importe de los pasajes se ha incrementado ponderablemente, se solicita se amplié el monto a $900000”. Una de dos, esto describe el pésimo gobierno de Alberto Fernández que en horas o minutos quizás, el vuelo sufrió una inflación del 100% o la caradurez da para todo. Pero me gustaría contarle algunos gastos, las chicas comieron Insalata di salmone, Insalata de giorno, Insalata bocconcini, mil hojas de chocolate, unas tortas matildas, pera al vino, una tiradita. Se la dan de pueblo y son solo relato».

Agostinelli también detalló la pauta publicitaria con los medios nacionales C5N y Crónica Tv, Gastón Pauls, entre otros, utilizando como herramienta el decreto de emergencia pública.

Exposición completa en Desalambrar Tv: