«No soy parte del oficialismo, conservo autonomía y una identidad que estoy construyendo»

El resultado electoral de octubre de 2023 confirmó su alejamiento del frente Juntos por el Cambio, fuerza con la que ingresó en 2021 al Concejo Deliberante. Julián Cigna siempre que se manifestó públicamente dejó en claro que su visión distaba de aquella que convierte a la oposición en una máquina de impedir. Exponer propuestas que sumen otro tipo de construcción, preservando la identidad y en ese rumbo «rechazar las ingenierías partidarias donde los candidatos /as de la superestructura eligen a los /as candidatas /os territoriales».

En noviembre de 2022, junto a Demian Naya y María Selva Aguilar (JxC), ayudó al oficialismo a obtener el quórum para sacar del fango el convenio entre el terrateniente Bellsola Ferrer y la Intendencia, tierras para el Polideportivo Diego Maradona, expediente que a la fecha no está terminado.

Para la ocasión, Cigna propuso una ordenanza pensada en función de los intereses públicos sin desconocer al actor privado pero no de manera individual. El proyecto de creación del Distrito Industrial en Cuartel V fue incorporado a la reciente «declaración política e institucional de utilidad pública y sujeta a expropiación 80 hectáreas privadas que limitan con el Parque Industrial II».

Cigna fue el único representante de la oposición que votó en forma positiva:»Acompañé porque va en consonancia con la visión que expresé en aquella ordenanza de 2022, esa es la visión en común con el oficialismo, que esa tierra tenga un destino de producción de suelo industrial que, yo entiendo, se traduce en más y mejor trabajo para la gente y mayor oportunidad para el sector industrial».

Aquí nacen las miradas y acciones más fundamentadas del legislador porque considera que «el marco regulatorio debe ser una coincidencia o sinergia entre Estado y mercado», porque «la comunidad también es el empresariado, los comerciantes, los tipos que quieren tener ahí una nave de 500 metros cuadrados que generarán trabajo», y eso «incide en la estabilidad de la gente». La explicación cuestiona el posicionamiento y críticas que lanzó el concejal del MST Pablo Lopardo acerca de una expropiación que no redunda en fuentes de trabajo sustentables, más bien precarizadas.

Sin perder su línea afirma que el proyecto es una declaración por «tanto la titularidad como la tasación en este punto de inicio es algo irrelevante» porque «estamos discutiendo una visión del Estado y yo me incluyo ahí, digo, disculpas a los integrantes del oficialismo, hablo de una visión mayor a la mirada individual de la Intendenta y lo festejo», sostiene Cigna sin dejar de mencionar que «una expropiación no le cae bien el dueño de la propiedad privada», incluso habría que pensar otras herramientas, una de ellas, el fideicomiso.

Respondió que «desconoce las negociaciones que habría llevado adelante el gobierno con los propietarios» mucho menos a «qué se refirió el concejal Fongi cuando habló de frenar o evitar una maniobra especulativa».

El Registro Inmueble de la Provincia de Buenos Aires tomó una carta enviada por la Intendenta al momento de solicitar que la parcela donde se proyectó el ITUNM – ESPUNM pase a manos municipales. Con esa relación aceitada, ¿por qué el expediente que declara la posible expropiación de 80 hectáreas no presenta un informe dominial de ese organismo?

Cigna responde, en primer lugar que el conflicto con la UNM, «es un enorme error de la administración». Luego indica que «Catastro municipal tiene facultades delegadas del Registro Inmueble, una funcionaria puede brindar la información, y si eso coincide con el Registro vamos a descartar que esto corresponde a una cosa extraña».

Siempre en el ámbito de la política pero en relación a lo partidario, Julián Cigna participó del «relanzamiento» de la Agrupación Reconquista, construcción que tuvo y tiene a Emmanuel Fernández (Movimiento Evita, actual Presidente del HCD, como protagonista fundacional).

«La política es un arte e incorpora técnicas, como todas las artes. Debe ser así cuando las gestiones se enfrentan a sociedades y situaciones más complejas, ahí es fundamental nutrirse de la técnica para hacer cosas innovadoras y mejorar la calidad de vida de la gente. A la pregunta, yo no soy parte del oficialismo, tuve propuestas para serlo y respetuosamente, dije que No porque hay una autonomía que prefiero conservar y una identidad que estoy construyendo porque precisamente la construcción de un dirigente o un militante es un proceso», manifiesta Julián Cigna que reafirma que no está bajo la conducción de Mariel Fernández pero «reconoce como algo objetivo y real que ella lidera un proceso histórico y eso lo decidió más del 50 por ciento de la población de Moreno».

Para el concejal del unibloque Del Pueblo, la irrupción de Javier Milei reconfigura toda la política y entonces «vas a estar más cerca de tipos que estaban lejos, pero también más lejos de los que estaban cerca. Eso es normal, lógico, si no se interpreta, si no ven lo que está pasando, allá ellos, pero ahí hay una alineación en paralelo«.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: