Noche humana, esperando Navidad en la Plaza San Martín

Ese tejido forjado en ollas, el que desafía ausencias y soledades. La mano que se extiende y los brazos que abrazan una vez mas, como sucedió tantas veces a lo largo del año. Personas sin techo, hombres y mujeres en situación de calle, cerca de 100 personas están convocadas a compartir mañana, 24 de diciembre de 2025, a partir de las 19 horas, una Noche buena en la Plaza San Martín.





La Argentina Humana y su expresión activa. Testimonio de Mabel C. Barbich: