Nueva edición de La Peatonal Moreno

GACETILLA OFICIAL –



Se realizará el sábado 11 de abril, de 17 a 22 horas, en Avenida Mitre entre Camilli y Del Libertador. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedoras y emprendedores, artistas callejeros y espectáculos en vivo.



El Municipio de Moreno realizará la edición de abril de la “Peatonal Moreno”, sobre la Avenida Mitre entre Camilli y Del Libertador, este sábado 11 de abril, de 17 a 22 horas, para el disfrute de toda la comunidad.



La Peatonal Moreno, constituye un punto de referencia y encuentro turístico para las vecinas y vecinos morenenses, así como los de localidades aledañas, con artistas callejeros, feria de emprendedoras y emprendedores, patio gastronómico y espectáculos en vivo.



En esta ocasión, habrá Frood truck, kermés, actividades recreativas y feria artesanal. En tanto, se presentarán desde las 18 horas, artistas invitados como Herencia´s Folk; La Escondida; Los hermanos Acuña; el Ballet El Jariyal y Rochy y La Auténtica.



El patio gastronómico ofrecerá comidas y bebidas a precios accesibles, que completan la propuesta de recreación y esparcimiento para las familias.



Con esta propuesta, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la cultura y el bienestar de la comunidad, así como con el fortalecimiento y fomento del turismo local.