Nuevas capacitaciones en Primera Escucha y Prevención de Consumos

GACETILLA OFICIAL –
El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta orientada a fortalecer herramientas comunitarias de acompañamiento frente a situaciones de consumo y adicciones.
Las mismas se desarrollarán a lo largo de cuatro encuentros que tendrán lugar los martes 9, 16, 23 y 30 de junio, de 10 a 12 horas, en la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2854, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.
Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas y podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefztukFRPesT6kHbjqqI8pQK4_8wKCNsUAIVQw6at_D60LuA/viewform.
La propuesta abordará la importancia de la escucha como primera herramienta de intervención frente a situaciones de consumo, con eje en el fortalecimiento de estrategias comunitarias de prevención y acompañamiento.
A través de esta iniciativa, el Gobierno local continúa con la promoción de espacios de formación destinados a consolidar redes de cuidado y contención en el territorio, con el objetivo de brindar respuestas colectivas ante las problemáticas de consumo en el distrito.
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