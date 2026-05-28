Nuevas capacitaciones en Primera Escucha y Prevención de Consumos

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta orientada a fortalecer herramientas comunitarias de acompañamiento frente a situaciones de consumo y adicciones.



Las mismas se desarrollarán a lo largo de cuatro encuentros que tendrán lugar los martes 9, 16, 23 y 30 de junio, de 10 a 12 horas, en la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2854, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.



Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas y podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefztukFRPesT6kHbjqqI8pQK4_8wKCNsUAIVQw6at_D60LuA/viewform.



La propuesta abordará la importancia de la escucha como primera herramienta de intervención frente a situaciones de consumo, con eje en el fortalecimiento de estrategias comunitarias de prevención y acompañamiento.



A través de esta iniciativa, el Gobierno local continúa con la promoción de espacios de formación destinados a consolidar redes de cuidado y contención en el territorio, con el objetivo de brindar respuestas colectivas ante las problemáticas de consumo en el distrito.