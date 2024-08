Olla en la puerta del Palacio, fuerte cruce entre el Secretario de Gobierno y el concejal Lopardo

«Hay que tener huevos para hacer las cosas bien». La frase, con acompañamiento corporal, es propiedad del Secretario de Gobierno municipal. Alberto «Beto» Conca le informa a los /as trabajadores /as municipales nucleados en Alternativa Estatal – MST, que el gazebo no puede estar ubicado en la puerta de ingreso / egreso de la flota comunal.



Radio abierta y olla popular, manifestación legítima contra los salarios de indigencia y hambre. Presente en la protesta el concejal Pablo Lopardo que escucha a Conca que le dice «hay que tener huevos para hacer las cosas», y destaca que en Moreno le dieron un 15 por ciento a los municipales (NdR: tres tramos de 5 por ciento que le empatan a la inflación). Respuesta inmediata:»El ajuste de Mariel se parece al de Milei». Escala la tensión pero no cruza otros límites.



El gazebo se corre a la izquierda mientras Conca le pregunta al concejal Lopardo ¿dónde estaba en los ’70? mientras una columna de policías llega a la zona para que la carpa, radio abierta y olla popular no interrumpa nada, ni moleste a nadie.

Ampliaremos.