Pablo Moyano: «Las cartas de la ex presidenta Cristina no suman para nada»

El triunviro de la CGT y referente de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que las cartas que publica la ex presidenta Cristina Kirchner «no suman para nada«.





Así lo expresó en declaraciones radiales: «Las cartas de la ex presidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente«.





Anteayer, la ex mandataria publicó un nuevo texto en el analizó no solo al Gobierno, lo que provocó un cruce con el presidente Javier Milei, sino que también se refirió a la interna peronista.





En esa línea, Moyano siguió: «Esa autocrítica se tiene que dar en un debate interno, no hacerlo público. El mayor error es empezar a cuestionarlo públicamente. Volvemos a las peleas anteriores que nos llevó a que este cachivache (Javier Milei) sea Presidente«.





«Cuando habla de la CGT…Que diga nombres porque yo no me voy a hacer cargo. La CGT fue a tribunales y se judicializó lo que fue la reforma laboral. Las marchas, los paros. Viejo, que cada cual se haga cargo», reflexionó el hijo de Hugo Moyano.





Para finalizar, el integrante de la CGT más combativo contra Milei dijo que la traición vino, en su criterio, por parte “los diputados y diputadas del peronismo de Tucumán, de Catamarca, de Salta” que votaron la Ley Bases.





«Esa crítica a la CGT la verdad que no la entiendo. Yo me hago cargo de lo que hice: dos paros generales y fuimos a la calle», cerró.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS