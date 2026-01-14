Pagar la luz o comer, el nuevo esquema mileísta arrancó en enero



Prepara el campo y ejecuta la cosecha. La administración Milei mira los números y adopta el recorte. En el caso de los subsidios en la tarifa de luz y gas, este año desaparecen 3 mil millones de dólares.



Si las tarifas en el kirchnerismo representaron la «conurbanización total», los más ricos eran subsidiados tanto como las personas de escasos recursos, ahora el «mileísmo» desconurbaniza sin evaluar condiciones económicas reales.



Si un grupo familiar construye un ingreso mensual cercano al millón de pesos obtendrá un porcentaje de subsidio en la boleta de luz que será el mismo que alcanza a esa familia que puede ganar 3.700.000 pesos. La asimetría queda garantizada, la deshumanización también porque el «más pobre está en el camino de pagar la tarifa plena como lo hará el más rico».





Podrán mantener los subsidios todos los hogares con ingresos inferiores a $ 3.771.987 , pero el beneficio será menor. En el caso de la electricidad se bonificará el 50%, con un tope de 300 kWh en verano e invierno y 150 kWh para el resto de los meses. En el caso del gas el subsidio también será del 50%, pero sólo entre abril y septiembre.

El esquema dejó sin efecto dos programas de subsidios que existieron hasta diciembre de 2025: el Programa Hogar (garrafas) y la Tarifa Social de Gas. El combo se completa con el aumento de la tarifa (arriba la dolarización) que se agrega a la disminución del porcentaje subsidiado.



Ricardo Vago, Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, ofrece todas las respuestas técnicas y deja un mensaje político: «Si el gobierno quería disminuir los subsidios del 0,65 al 0,5 por ciento del PIB, unos 3000 millones de dólares, había formas mucho más humanas de realizarlo, y no mandar a un sector de la sociedad al sacrificio y a la opción de dejo de comer o pago la luz. Podían haberlo hecho distinto modificando un poquitito los números del Excel sin necesidad de agredir tanto a un sector social».



