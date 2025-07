Para ganar el oficialismo de ATE dialoga con el fraude

Las agrupaciones de ATE Unidad emiten un comunicado: «Queremos denunciar a la conducción actual de la Seccional Moreno debido a irregularidades en la convocatoria a elecciones de juntas internas y cuerpos de delegados en los sectores de Educación y Salud. Estas maniobras son escandalosas y dañan severamente nuestra democracia sindical. Se intenta, de manera arbitraria, unilateral y autoritaria, evitar la participación de los trabajadores en la elección de sus representantes. En un contexto donde la unidad y la democracia son cruciales para defender nuestros derechos, salarios, condiciones laborales y de vida, esta conducción solo se preocupa por perpetuarse, sin cumplir normas éticas ni reglamentarias, desprestigiando al gremio y provocando desafiliaciones.



Proceso electoral:



Las elecciones fueron convocadas fuera de término. Las juntas internas y cuerpos de delegados tenían sus mandatos vencidos, dejando a los delegados en una situación irregular y sin representación a los trabajadores. Se realizaron gestiones para lograr el llamado a elecciones, pero la convocatoria fue opaca: oculta en oficinas (como en el UPA), en lugares inaccesibles, o incluso se sacaban fotos de la convocatoria para luego retirarla. Las agrupaciones opositoras se vieron perjudicadas por esta falta de transparencia. Los tiempos para presentar listas se acotaron drásticamente, obligando a armarlas en muy poco tiempo.



Tras la convocatoria, comenzaron cuestionamientos infundados que impidieron la participación de delegados, cuestionamientos que fueron superados por su falta de fundamento. A la fecha, no se han publicado los padrones ni las listas oficializadas. Por lo tanto, desconocemos si los candidatos de la lista oficial (verde) cumplen con los requisitos. Sin embargo, según publicaciones en redes sociales, muchos candidatos no cumplen con la antigüedad requerida o incluso no cotizan. Esto indica que las observaciones del delegado electoral (a su vez candidato en Educación, sin cotizar) fueron arbitrarias y unilaterales. Además, se excluyó del padrón a trabajadores que cotizan en ATE y trabajan en los sectores correspondientes, mientras se incluyó a votantes ajenos a los mismos. Esta situación constituye una flagrancia.



Lo señalado fue denunciado formalmente al CDP, al CDN y a las autoridades electorales, sin obtener respuestas a la altura de la gravedad de la situación. Se está poniendo en riesgo el prestigio de un gremio que supo ser un ejemplo de lucha, vulnerando derechos elementales de los trabajadores y la democracia sindical. Se discrimina la participación, incluso proscribiendo listas opositoras. A pesar de ello, estamos decididos a presentarnos y luchar contra estas arbitrariedades.



Entrevista con Quique Lombardía, Susana Meynard y Adrián Cravero: