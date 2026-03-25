Paritaria municipal: el gobierno ajusta y por decreto cerró la única oferta del 4,5 por ciento



El Poder Ejecutivo observa las arcas, identifica las cuentas y aplica la cuota que lo caracterizó desde el inicio de la gestión: ajustar el salario de los /as trabajadores /as municipales. La paritaria anualizada perdió la identidad hace varios meses, que se traduce en un retroceso de la conquista. El gobierno ya ganó los primeros tres meses del año y, como reconocimiento a la entrega, cierra por decreto la oferta del 4,5 por ciento que llevó a la primer mesa paritaria del año, reunida la semana pasada. Hoy informó a los gremios (compromiso formal) lo que éstos ya intuían.



Los sindicatos rechazaron la recomposición que impacta en el pago de marzo. Con la inflación volando en los productos e insumos de primera necesidad, ese 4,5 por ciento que percibirá la familia municipal queda muy lejos del 5,9 por ciento de inflación que arrojó el primer bimestre del año.



Las fuerzas gremiales lanzarán comunicados haciendo eje en el «desacuerdo», planteando que por lo menos el 4,5 por ciento corresponda al período enero – febrero (NdR; aguardamos conseguir el acta).



Ni paro, mucho menos movilización, esperar hasta el 13 de abril donde las partes, que hacen al mismo todo, volverán a verse las caras.