Paro universitario: Milei promulga pero desfinancia

Los sindicatos universitarios cumplen hoy con la medida de fuerza nacional para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



La acción es promovida por la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), en respuesta al incumplimiento de la promulgación y ejecución de la Ley Nº 27.795 ratificada por amplias mayorías en el Congreso tras el veto presidencial.



Desde la FEDUN, el secretario general Daniel Ricci denunció la actitud del Ejecutivo como «inaudita en la historia de la democracia de nuestro país», al recusar un presidente que «se niegue a financiar las leyes que vetó, pero fueron ratificadas en ambas cámaras por amplias mayorías». Ricci subrayó que «claramente de concretarse se tratará de una decisión autoritaria y antidemocrática», y llamó a votar el 26 de octubre a candidatos que defiendan las universidades públicas y la democracia, en línea con lo resuelto en el último Congreso Extraordinario de la Federación.