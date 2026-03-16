Paro universitario nacional: denuncian salarios en «mínimo histórico»

Este lunes comenzó un paro nacional docente universitario que afectará el dictado de clases en la mayoría de las universidades públicas del país, en medio de fuertes reclamos por la caída del poder adquisitivo de los salarios y el financiamiento del sistema educativo superior. La medida fue impulsada por las federaciones docentes CONADU Histórica y CONADU, que convocaron a un cese de actividades dividido en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo. En paralelo, docentes de la UBA resolvieron endurecer la protesta y votar un paro «por tiempo indeterminado».



El reclamo central es la recomposición salarial y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La huelga tiene alcance nacional y alcanza a la mayoría de las casas de estudio públicas. exigen que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y que contempla una recomposición salarial y mayor presupuesto para el funcionamiento de las universidades.



De acuerdo con los datos de la CONADU, un docente de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad, cobró en enero último un sueldo bruto de $ 305.604. Si se compara con los sueldos de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025 (fuente chequeado.com).