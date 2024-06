Patricia Bullrich: «Que ni se les ocurra tirar una piedra»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó a la oposición que llamó a movilizar al Congreso el próximo miércoles, cuando se discuta la ley ómnibus XS y avisó: “Que ni se les ocurra tirar una piedra, tenemos fuerzas preparadas para actuar. Ni lo pienso”.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, Bullrich afirmó que el protocolo anti piquetes “se utiliza siempre” y que “el principio siempre es el mismo: no hay lugar para el corte de calles”. Sin embargo, fue a fondo al advertirle a la dirigencia que organiza la movilización que “ni se les ocurra tirar una piedra o levantar una baldosa”. “Hay límites, pueden decir que están contra la ley, pero no vale la piedra, el palo, tomar el Congreso, nada”, advirtió, y sentenció: “Tenemos fuerzas preparadas para actuar. No hay tutía, ni lo pienso”.

FUENTE: LETRA P