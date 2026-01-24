Pérsico arma lista con Mariel a la cabeza

ELECCIONES EN EL PJ BONAERENSE –

Emilio Pérsico quiere presentar una lista propia en la interna del PJ bonaerense y le mete ruido a la pelea entre La Cámpora y los intendentes que respaldan a Axel Kicillof.

Tres dirigentes del Movimiento Evita se presentaron en las últimas horas en la Junta Electoral para exigir una boleta para Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.

Fuentes del Movimiento Evita dijeron a LPO que la Junta Electoral del PJ no quiere entregar el token que les dan a los apoderados para presentar lista. Esa es la primera de una serie de maniobras con las que creen que buscarán impugnar la boleta de Mariel.

Es un escenario similar al que padeció el riojano Ricardo Quintela cuando osó enfrentar a Cristina Kirchner a fines de 2024. El gobernador finalmente fue inhabilitado para competir y, tras amenazar con una apelación en la Cámara Electoral, se terminó bajando de la pelea.

«Si llegamos hasta la elección los ponemos en jaque», dijeron a este medio en el Evita. «Y si les ponemos un fiscal en cada mesa, van a tener que ir a la elección», enfatizaron. Mientras La Cámpora y el MDF de Kicillof disputan por el padrón del partido, el sector de Pérsico pide competir en una interna abierta.

Kicillof ya fue informado de esta jugada, aunque en el Evita dicen que no se quiere meter. «Todos los gobernadores son presidentes del PJ, si Axel no quiere ser, cualquiera puede ser», dijeron a LPO en el movimiento.

Como anticipó LPO, la vicegobernadora Verónica Magario aparece como la principal candidata de Kicillof para presidir el partido. La presidenta del Senado se mantiene hiper activa. Acompaña a Kicillof en cada reunión política y de gestión en la Costa bonaerense y recibe en La Plata a referentes del peronismo.

«Es lo mismo de siempre, no convocan a todo el mundo y eligen el candidato en una pieza», protestan en el Evita.

FUENTE: LA POLÍTICA ONLINE