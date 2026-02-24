Petovello pide explicaciones a Kicillof por presunto «adoctrinamiento” en una escuela privada bonaerense

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello pidió ayer una respuesta al gobierno bonaerense de Axel Kicillof ante un supuesto caso de “adoctrinamiento” en las escuelas que habría sucedido durante un acto en St. John’s School, de Pilar.



La cartera solicitó por carta a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que brinde información respecto de un “presunto nuevo caso de adoctrinamiento” en una escuela de Pilar.



La cartera tomó conocimiento de una grabación en video que, según indicó, debe ser verificada por la autoridad provincial. En ese registro, una inspectora de la Región 11 habría realizado, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y habría señalado que se basa en el rechazo de lo diferente, entre otras adjetivaciones.



El Ministerio que dirige Sandra Pettovello sostuvo que, si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar. En el texto a las autoridades bonaerenses se destacó que este tipo de situaciones afecta la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes.

En la nota canalizada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano se recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho de enseñar y aprender y que los tratados internacionales con jerarquía constitucional protegen la libertad de expresión y de pensamiento.



También citó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes, la Ley 26.206 de Educación Nacional -que establece que los alumnos deben ser respetados en su libertad de conciencia y protegidos contra toda agresión psicológica– y la Ley 26.892 sobre convivencia escolar.



Además, mencionó el Decreto 415/06 y el Decreto 1086/24, que incorporó disposiciones sobre la libertad de pensamiento y actuación de los niños. Ese decreto establece que la imposición de una postura político-partidaria en el ámbito educativo vulnera el derecho a la dignidad, la integridad personal y la libertad.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS