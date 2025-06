Piden a Mariel que asfalte una calle y así tener transporte público

Frío polar, inicio de semana y un grupo de mujeres camina del fondo del barrio 23 de Diciembre hasta el cruce de la calle Conscripto Bernardi y Ruta 24. Ramas y gomas toman temperatura, inicio de un piquete que frena el paso de los camiones que descargan ramas y escombros en la cava consolidada.







La protesta se enmarca en la interrupción del transporte público a raíz de una calle instransitable, según refieren las vecinas. Es factible que existan otros factores que son ajenos a los /as usuarios /as que caminan dos kilómetros como mínimo por día para acceder al colectivo que no es La Perlita. Aquí hay que pensar una fecha que no es marzo de 2026 (cuando vence el actual contrato con el monopolio morenense) sino este año y antes de diciembre para meter en el Concejo Deliberante el NUEVO PLIEGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO y apelar a la mayoría actual para aprobar la nueva herramienta que podría alimentar la épica discursiva: fin del gran monopolio La Perlita. ¿Qué será lo nuevo y transformador?