Plan Médico Obligatorio reducido a una listita de enfermedades

El Programa Médico Obligatorio desregulado, un enigma para quienes pueden buscar cobertura, previsibilidad. Explicado de una otra forma, ni abonando lo que el mercado exige la demanda tiene garantía. Ricardo Vago, Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, explica lo que pasó desapercibido: «La Superintendencia de Salud liberó todos los copagos, tanto en las obras sociales como en las prepagas, tenían valores definidos y ahora quedan liberados, bajo el argumento que una persona puede elegir conociendo completamente la información, pero en la misma resolución hubo un anexo que detalla una lista de enfermedades que no pueden tener cobertura, ya no es todo el Plan Médico Obligatorio que debían cumplir las obras sociales, ahora deja exente de copagos algunas enfermedades como por ejemplo odontología preventiva, oncología. Ahora no podemos saber qué enfermedad no tendrá copago porque el Plan Médico Obligatorio quedó reducido a una listita de enfermedades»

Entrevista completa en Desalambrar Tv: