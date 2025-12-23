Plazas y plazoletas, La Capitana no detiene su plan de obras

TEXTO GACETILLA OFICIAL –



El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, inauguró la Plazoleta 18 de Agosto en el barrio Santa Elena, una obra realizada con inversión municipal que pone en valor el espacio público y promueve el encuentro comunitario.



La nueva plazoleta está ubicada sobre la calle Mendoza, a la vera del arroyo Los Perros, y cuenta con luminarias LED, veredas, mobiliario urbano, mástil y trabajos de parquización. Además, se incorporó un sector destinado a la práctica recreativa de vóley, ampliando las posibilidades de uso para vecinas y vecinos de todas las edades.



En el marco de la intervención integral, también se realizaron tareas de perfilado del suelo, limpieza del arroyo y construcción de bocas de tormenta, lo que permite optimizar la circulación del agua, mejorar el drenaje y fortalecer el sistema pluvial del barrio mediante su conexión con el arroyo.



Asimismo, se avanzó con nuevos trabajos de asfaltado hasta el Centro Comunitario Municipal Santa Elena, mejorando la conectividad, el tránsito y el acceso a los servicios.



Participaron de la jornada de puesta en valor, el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; la diputada provincial, Noelia Saavedra; vecinas y vecinos.