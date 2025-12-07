Por Malvinas, la raíz cristiana y un mensaje soberano opuesto al modelo Milei

La Vicepresidenta de la Nación pergeña su rumbo. Ejerce el mandato como Presidenta del Senado de la Nación, recorre las provincias y sale al exterior para afirmar su compromiso inquebrantable con la soberanía. No solo el reclamo por las Islas Malvinas sino cuestionar el «intervencionismo de las grandes potencias en Iberoamerica».



En la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados de España, Victoria Villarruel asistió junto í junto al Senador Guillermo Andrada presidente de la Comisión del grupo de amistad Argentina – España. Al momento de exponer, VV compartió la necesidad de «fortalecer la cooperación legislativa en temas clave como innovación tecnológica e inteligencia artificial, seguridad alimentaria y sostenibilidad demográfica».



Su análisis global fue expuesto en trazos delineados así: «Nos encontramos ante un momento de redefinición global. La revolución tecnológica, la computación cuántica, las biotecnologías y la transición demográfica desafían todos los ámbitos de la vida humana y social”, planteó. En ese contexto, consideró que Iberoamérica puede fortalecer su unidad, identidad y cultura«.



Mientras Javier Milei observaba el cielo del sur cordobés y el paso de los F16, la Vicepresidenta de la Nación disertaba en España en defensa y recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, incorporando a la defensa de la soberanía nacional una mirada más amplia: «La Comunidad Iberoamericana no es un conjunto de países reunidos por una situación coyuntural. Es una civilización unida por su raíz cultural cristiana. Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras, sino en función de su propia vocación. La región debe recurrir a un diálogo sereno y responsable que busque cuidar los recursos, proteger la cultura, impulsar la innovación y tutelar la vida”.