Presupuesto 2026: Milei apuesta a desfinanciar las escuelas técnicas y universidades



Ya lo expresó Javier Milei que aceptará el Presupuesto tal lo apruebe el Congreso. Será la primera de la ley de leyes en sus tres años de ejercicio. Solo falta la media sanción del Senado y la herramienta estará en uso. ¿Se conoce que poder conlleva el Presupuesto 2026?



El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe de gran valor e interés cuyo nombre es «Desfinanciamiento del sistema educativo: el retroceso de la ETP, las universidades y la CyT«.



Como el Presupuesto es una hoja de ruta, define prioridades y/o metas, CEPA muestra que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufrirá en 2026 un recorte histórico: el presupuesto proyectado implica una caída acumulada del 93% respecto a lo ejecutado en 2023, de 62% contra el ejecutado 2024 y de 67% contra el ejecutado 2025.





Además, el propio proyecto de presupuesto 2026 (artículo 30), que obtuvo medio sanción en la Cámara de Diputados, busca directamente eliminar el Fondo, creado por la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional (art. 52) para garantizar el financiamiento y el fortalecimiento de las instituciones de Educación Técnico Profesional. La norma establece que este fondo debe recibir, como mínimo, el 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público Nacional. Lejos de cumplir con la ley, la asignación viene desplomándose desde que asumió Milei. En 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%. En los hechos, incluso si no logra derogarlo por ley, el gobierno está vaciando el Fondo y desfinanciando a las escuelas técnicas, con el objetivo de suprimirlo en la práctica.







En este cuadro que presenta el análisis e información de CEPA, se subraya el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 porque «elimina pilares estratégicos para el desarrollo nacional, deroga la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional, anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología que debía alcanzar el 1% del PBI y como fue mencionado, suprime el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas».



La misma suerte corren las universidades nacionales, cuyo presupuesto muestra una caída real del

33,8% contra el ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo, concluye el trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA):







