Primaria 31: fuga de gas, explotó una estufa y se activó el protocolo

Tarde del 1° de agosto de 2024. Clima casi primaveral, sensación térmica agradable y el gas que tiene una fuga en la Primaria 31 de Santa Brígida (Trujui). Hay una explosión que no causa heridos ni daños materiales. Las autoridades proceden en activar el protocolo: salen los /as alumnos /as al patio, NO SE LLAMA A BOMBEROS VOLUNTARIOS y la llave principal del suministro de gas queda cerrada.

Para las personas que persisten en mantener la inquietud que conduce a definir responsabilidades, queda la pregunta de cómo y por qué hay pérdida de gas. Una publicación extraoficial a modo de placa para redes instala la gravísima situación, casi al mismo tiempo en que se inicia la vigilia frente al Consejo Escolar porque mañana 2 de agosto se cumplen 6 años de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.

La evacuación tiene argumentos y la noticia llega a madres y padres. Como la Primaria N° 31 comparte edificio con la Secundaria N° 66, de ésta última obtuvimos el comunicado que se cursó a la comunidad: «Se les informa para llevar tranquilidad ante lo acontecido. Hoy en escuela primaria hubo una explosión de una estufa. Protocolarmente lo primero que se hizo, se cerró las llaves de paso generales de las escuelas, primaria y secundaria. En la escuela no habrá gas hasta que el lunes se realice la prueba de hermeticidad y se garantice el buen funcionamiento de todos los artefactos de gas. Queremos llevar llevar tranquilidad, en la escuela secundaria no hubo ningún incidente, se cerraron las llaves de paso por protocolo. Muchas gracias».

A seis años de la gran fuga de gas en la Primaria N° 49, este 1 de agosto enseña que ante la pérdida y explosión todas las llaves se cierran, se procede a la evacuación.

El próximo lunes tal vez se realicen las pruebas para detectar el problema porque mañana hay que recordar a Sandra y Rubén, jornada de memoria, lucha, protesta y sin clases.