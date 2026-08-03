Provincia y Municipio crean una línea de transporte público



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Chacabuco avanzaron en la creación de una línea de colectivos municipal que buscará mejorar la conectividad entre los distintos barrios, las localidades del distrito y los sectores productivos.



El anuncio fue realizado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente Darío Golía durante una reunión de trabajo en la que también se entregaron cascos y bicicletas para promover la seguridad vial y la movilidad sustentable.



La nueva línea de transporte público apunta a ampliar el acceso de los vecinos a un servicio que facilite los traslados cotidianos por el distrito y fortalezca la integración territorial.



Marinucci destacó que el proyecto responde a una transformación en las necesidades de movilidad de las ciudades bonaerenses.



«Durante muchos años nuestros pueblos crecieron alrededor del ferrocarril. Hoy el desafío es garantizar esa misma conectividad con un sistema de transporte público que llegue donde la gente vive, trabaja y estudia. No se trata solamente de un colectivo: es generar oportunidades e impulsar el desarrollo de cada localidad», señaló.



El ministro remarcó además que el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto que la Provincia y el Municipio vienen desarrollando desde hace aproximadamente un año.



De la actividad participaron también la senadora bonaerense Valeria Arata; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; los directores Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi, Gonzalo Maldonado y Julio Perdiguero; junto a integrantes del gabinete municipal.



FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES